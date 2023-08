Sarah Jessica Parker revelou esta terça-feira, 29 de agosto, que o patudo com que contracena na série 'And Just Like That' faz parte da sua família na vida real.

No final da segunda temporada da trama, sequela de 'Sexo e a Cidade', Carrie, personagem a que Sarah dá vida, mostra o seu novo gatinho, Shoe.

"O nome dele fora das câmaras é Lotus", referiu que atriz na sua página de Instagram.

Veja as fotos do patudo na galeria.

