Ana Sofia Martins resolveu terminar o ano revelando aos seus seguidores do Instagram um verdadeiro tesourinho de infância. Uma fotografia onde a atriz e apresentadora aparece ao lado do pai.

A publicação em questão surge em jeito de reflexão para o ano que agora termina e tem como objetivo um apelo muito importante no que diz respeito à luta contra o racismo.

"Pelo meu pai e pela sua geração, pelos seus ancestrais, pela minha geração e as que ainda virão. O que tenho a dizer vem de um lugar de amor, um lugar que acredita que ainda é possível fazer diferente, um lugar onde cabemos todos e remamos todos na mesma direcção. Um lugar onde ninguém fica para trás e quando temos a oportunidade de fazer melhor FAZEMOS", começa por referir Ana Sofia.

"A cada oportunidade que tenhamos de romper com os erros do passado ROMPEMOS. A cada oportunidade que nos surja de dar lugar a novas vozes DAMOS. E a cada oportunidade que nos apareça de incluirmos os que até ali foram ignorados INCLUÍMOS. Esta é a minha maneira de acabar o ano que mais nos fez pensar, improvisar, adaptar e colocarmo-nos no lugar do outro. O ano acaba e esta missão ainda mal começou. Uma missão que terá de ter respostas, uma missão que não é sobre um que se deu bem, mas sobre todos os que continuam à espera. Abram os olhos, neste ponto só não vê quem não quer ver", termina a atriz e apresentadora.

Leia Também: Sofia Ribeiro mostra-se ao natural, com "celulite, barriga e estrias"