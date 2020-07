Há um ano, e na sequência do trabalho realizado no blogue, Ana Rita Clara lançou o seu site (www.anaritaclara.pt) - um marco que fez questão de destacar nas redes sociais, com uma mensagem de agradecimento a todos os que acompanham o seu trabalho nas plataformas digitais.

"Há um 1 ano nascia um novo projeto, a minha plataforma digital, que me tem desafiado tanto e ajudado a crescer a cada dia que passa. Estive presente em vários meios de comunicação (aos quais sempre agradeço pelo carinho e relevância aos meus projectos) e claro, a todos vocês que estiveram comigo desde o primeiro fôlego! Sinto-me muito grata e sobretudo orgulhosa por tudo o que tenho e temos revelado neste site, as possibilidades que o digital permite e que sempre me agarrou, esta maneira de eu comunicar que também já faz parte da minha realidade diária. E que cresce todos os dias", escreveu nas suas redes sociais, numa publicação realizada este sábado.

A mensagem terminou com uma palavra de agradecimento à equipa que suporta a plataforma, assim como aos "patrocinadores que acreditam no seu trabalho".

O site de Ana Rita Clara é dedicado a assuntos de saúde, bem-estar e 'lifestyle', sendo a alimentação saudável e a prática de exercício dos temas mais abordados.

