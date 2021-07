Recordando a infância, a agricultora do programa da SIC falou logo na irmã que nunca conheceu. Fruto de um outro relacionamento do pai, Ana Palma conta que tentou encontrar a irmã mais velha, que hoje terá por volta de 50 anos, mas sem sucesso.

“Quando tinha cerca de 15 anos entrei em contacto com a mãe dela, ainda consegui o número de telefone. Mas a senhora não foi muito simpática. Despachou-me. [Disse que a filha] supostamente já não tinha pai, mas sim, ainda tem”, partilhou.

“Ela foi criada por uma avó, a materna. Nunca a conheci. Nunca foi tabu, sempre falamos nisso. Não faço ideia onde está”, acrescentou, referindo-se à irmã.

Natural de Serpa, Ana Palma falou também das antigas relações que não deram certo. O primeiro casamento, quando tinha 25 anos, terminou por causa do álcool.

“Ainda acreditei que as coisas pudessem melhorar, mas um ano depois de termos casado pelo civil, as coisas continuaram da mesma forma e vi que não era aquilo que queria para mim. Não tenho nada contra a pessoa em si. Nunca mais vi a pessoa em questão. Ele seguiu a vida dele com o álcool, e eu segui com a minha. […] Não quero alguém relacionado com álcool na minha vida, não faz sentido”, explicou, referindo que o antigo companheiro “bebia uma garrafa de whisky todas as noites”.

No entanto, frisa, “nunca lhe faltou ao respeito ou a ameaçou”. Mas o mesmo não aconteceu na relação que chegou depois, onde sofreu de "violência verbal".

“Correu bem no primeiro ano e meio, depois foi desmoronando aos poucos. Foi-se perdendo a falta de companheirismo, comunicação”, lembrou, sobre a segunda relação que terminou ao fim de quase oito anos.

“Era a pessoa dos seus sonhos no primeiro ano e meio, e depois quando houve a primeira discussão a coisa exaltou-se, na segunda exaltou-se mais… Entretanto compramos uma casa os dois porque tinha um bocadinho a ideia que aquilo seria por que a casa era mim e a pessoa em causa não estaria totalmente confortável. […] Mas não resultou”, acrescentou.

“Eu batalhei, fiz tudo o que fosse possível. Estava apaixonada, se não estivesse não fazia aquilo tudo. Foram quase oito anos”, continuou. “Nunca me bateu, mas a violência verbal é muito complicada. Eram tantos ciúmes”, desabafou.

Neste momento, este último ex-companheiro está proibido de se aproximar de Ana Palma.

"Estava triste. Abandonei a minha casa com tudo lá dentro. Peguei nas minhas coisas pessoais e saí. Teve que ser assim. Recebi um telefonema onde fui insultada, ameaçada... Peguei nesse vídeo e levei à GNR local, onde fiz queixa de violência doméstica e a pessoa em causa levou um ano e meio de pena suspensa, entre outras penas. Essa porta está mais do que trancada. Não se pode aproximar de mim nem entrar em contacto", detalhou.

Perante todas as fases menos boas, a irmã de Ana Palma decidiu inscrevê-la no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC.

