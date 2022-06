Um mês depois de dar as boas-vindas à bebé Emília, Ana Moura enterneceu os fãs com uma foto na qual se mostra a amamentar.

A imagem foi partilhada esta quarta-feira, Dia da Criança, e ilustra o laço entre mãe e filha.

Várias caras conhecidas, como Luís Borges e Fábia Rebordão, mostraram-se encantados com o registo.

Emília é a primeira filha de Ana Moura, fruto da relação com Pedro Mafama. A fadista do nascimento foi dada a 4 de maio, quando a artista já se encontrava em casa com a bebé.