Ana Marques foi notícia esta segunda-feira pelo facto de, alegadamente, se ter descuidado em direto no programa Alô Portugal. Com as imagens a darem que falar nas redes sociais e imprensa cor-de-rosa, a apresentadora reagiu publicamente ao caso.

Ana Marques fala em notícias falsas e explica, ainda que de forma irónica, que aquilo que ficou à vista foi apenas o seu decote.

"Querem ver que não se distinguem mamas de decotes?", questiona.

