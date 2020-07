Ana Marques aproveitou a semana de folga do programa 'Alô Portugal', da SIC, para desfrutar de uns dias de descanso em família.

Tal como tem revelado nas suas redes sociais, onde atualiza os seguidores dos locais por onde tem andado, a apresentadora elegeu desta vez o norte do país para as suas férias.

Depois de descobrir as praias fluviais de Vila Real e os encantos de Viana do Castelo, a apresentadora deixou-se encantar pelas incríveis paisagens do Parque Nacional Peneda-Gerês.

Descubra na galeria o álbum completo desta aventura em família.

