Esta quarta-feira, dia 23, Ana Marques usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem a Simone de Oliveira, de quem é admiradora e amiga.

Partilhando uma fotografia única de ambas, a apresentadora da SIC escreveu o seguinte texto:

"Eu e a Simone... Quando fiz 30 anos a Simone, por carinho e amizade, pegou no microfone e subiu ao palco do Maxime - num acto de pura espontaneidade - e cantou. Antes disso, tínhamos feito uma viagem a Paris com peripécias e segredos que um dia havemos de contar", afirmou.

"A Simone não tem idade para ser minha mãe nem minha avó... porque a Simone tem a minha idade. Tem todas as idades. Tem a idade que lhe apetecer", completou.

