Ana Hickmann surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde surge em topless. Na imagem, a apresentadora aparece apenas de calças, deitada numa cama a tapar os seios com os lençóis.

Uma publicação que não serviu apenas para exibir o seu lado mais sensual. Na legenda da imagem, a celebridade brasileira aproveitou para deixar um conselho às fãs.

"Para mim, não há mulher mais linda que aquela que luta pelos seus ideais e tem convicção do seu valor. Luta e acredita em ti", escreveu.

Leia Também: Ana Hickmann entra no 39.º aniversário com foto atrevida