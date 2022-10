Ana Hickmann sofreu uma queda ao desmontar um cavalo, durante uma escapadinha de fim de semana com a família. A novidade foi revelada pela própria através da rede social Instagram.

Depois de duas horas a montar, a celebridade brasileira preparava-se para descer do cavalo quando o seu joelho falhou.

"O joelho falhou, não consegui segurar-me no estribo, caí de costas, bati com as costas na mureta do sítio onde fica a água dos cavalos. Durante dez minutos quase fiquei sem ar, porque bati nas costelas. E o cavalo, tão bonzinho, assustou-se mais que eu", explicou.

Na manhã seguinte à queda, a comunicadora voltou ao Instagram para partilhar com os seguidores uma atualização sobre o seu estado de saúde.

Ana Hickmann assegura que "está bem" apesar de a dor nas costas ser ainda "muito grande". A celebridade conta que foi vista por especialistas de saúde, que confirmaram que não partiu nada. Ainda assim, foi aconselhada pelo seu médico a fazer uma radiografia na segunda-feira devido ao facto de o traumatismo ter atingido a costela e um pouco da coluna.

Leia Também: Capa de revista de Fernando Rocha muda vida de jovem com deficiência