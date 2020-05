É fã dos looks de Ana Guiomar? Então esta é a oportunidade certa para si. A atriz está a vender várias peças do seu guarda-roupa no site da Micolet (www.micolet.pt).

Ana aceitou o convite da marca e disponibilizou diversas peças do seu closet para venda no site de vestuário e acessórios em segunda.

"Esta é, também, uma forma de sustentabilidade", explica a agência Glam, que representa o rosto da TVI, em nota enviada à imprensa.

