Ana Guiomar fez uma viagem ao passado e partilhou uma fotografia hilariante na sua conta de Instagram.

"Já sofreste muito @goncalopereira29", lê-se na legenda da imagem, publicada esta quinta-feira, 19 de setembro.

Na fotografia é possível ver a atriz, uns anos mais nova, com uma T-shirt com a bandeira do Reino Unido e uma fita no cabelo.

Ao lado da atriz está o seu irmão, Gonçalo Pereira, mascarado de mulher. Gonçalo tem uma fita cor-de-rosa no cabelo, maquilhagem e um 'pareo' a fazer de saia.

"Desde cedo a ser matrafona", respondeu o irmão nos comentários.

