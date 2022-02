Ana Guiomar usou a sua conta de Instagram para recordar o avô, com quem tinha uma relação muito próxima. A atriz lembrou os dias de eleições em que o avô levava muito a sério o dever do voto.

"Hoje, especialmente hoje, tive muitas saudades do meu avô. Talvez por ser dia de eleições, sempre foi um homem de responsabilidade. Adorava estes dias em que havia alguma coisa séria e importante para fazer na aldeia. Fazia-o com uma formalidade à antiga. Com respeito, de manhã cedo e com a sua própria caneta. Caneta que sempre guardou no bolso esquerdo da camisa, e tanto enervava a minha avó por causa das nódoas de tinta", nota.

"Ir à minha aldeia, olhar para a mesa de café onde ele se sentava sempre e ele não estar, é tão estranho como mágico. Olho sempre! A maior parte das vezes olho sem pensar, por reflexo, por hábito. A verdade é que não há nada como a memória, principalmente as felizes. Temos mesmo muitas memórias felizes. Que sorte", completa.

