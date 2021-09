Ana Guiomar, de 33 anos, viu crescer o rumor de que estaria grávida do primeiro filho desde que há umas semanas, no dia do seu aniversário, resolveu fazer uma brincadeira onde anunciava a novidade. Tratou-se na verdade de uma paródia, que a própria já fez questão de desmentir publicamente.

Ainda assim, Ana Guiomar não se livra da especulação e comentários sobre uma possível gestação.

"Eu já tenho mensagens que dizem: 'Tens uma barriguinha linda. Vai ser uma menina'", conta a atriz, que garante: "Eu juro que eu não estou grávida. Aliás, não estou mesmo".

"Eu sei que toda a gente adora bebés, que está tudo a querer muito que exista mais população, mas eu não estou grávida. Acho que vou tatuar e vou anunciar como se anuncia uma gravidez", reforça Ana Guiomar, que tem uma relação de vários anos com o também ator Diogo Valsassina.

