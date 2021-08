Ana Guiomar completou 33 anos de vida no passado dia 26 de agosto, data celebrada em Paris durante uma viagem da atriz no âmbito das gravações da novela 'Festa é Festa'.

Entre as comemorações, foi publicado nas redes sociais um vídeo onde Ana Guiomar afirmava estar grávida. Apesar de esta afirmação surgir, aparentemente, em tom de brincadeira, os rumores de uma possível gestação não tardaram em chegar.

Perante a especulação, Ana Guiomar recorreu esta terça-feira às suas redes sociais para esclarecer o que aconteceu.

"Não, não estou grávida. Não estou, que eu saiba. Não estou grávida, pois não Diogo?", volta a brincar a atriz.

"Aquilo era só uma brincadeira porque eu vinha ao lado do Pedro Teixeira, comecei com esta brincadeira em Paris porque ele sim vai ser pai. Aquilo foi mesmo só uma brincadeira de fim de viagem, mas se calhar não vou voltar a brincar com estas coisas", termina.

Ana Guiomar, recorde-se, vive uma relação de longa data com Diogo Valsassina.

