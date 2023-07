Ana Garcia Martins prometeu e tem cumprido. Apesar de estar fora de Portugal, a aproveitar uns dias de férias em Formentera, 'A Pipoca Mais Doce' tem partilhado algumas 'Perguntas e Respostas', em jeito de brincadeira, sobre a Jornada Mundial da Juventude, que acontece já na próxima semana em Lisboa.

"Há dress code para a JMJ?", escreveu a influenciadora digital numa publicação, dando depois uma resposta com bastante ironia. "Há, como é óbvio. Não vão para lá em badalhocas, como se fossem para a Feira do Enchido do Fogueteiro. Aqui exige-se algum decoro (...) Vão bonitas, mas comedidas, que já sabem que aquilo é gente que cai na fraqueza com facilidade", escreveu, numa publicação a que muitos acharam graça, mas que também foi alvo de críticas.

"Brincadeiras tem limite... A sociedade desprovida de valores é que promove este tipo de observações" e "Porque não te calas, Pipoca?" são alguns dos comentários deixados na publicação feita esta quarta-feira, dia 26.

Já esta quinta, 27, a influenciadora deixou uma lista de músicas que deveriam passar no 'concerto de encerramento', fazendo alguns trocadilhos com canções já existentes, como é o caso de "Andor Para a Vida Toda" (em alusão a "A Vida Toda", de Carolina Deslandes), "Qual é o Melhor Dia Para Rezar" ("O Melhor Dia Para Casar", de Quim Barreiros) ou "Ó Gente da Minha Igreja" (uma alusão a "Ó Gente Da Minha Terra", de Mariza), entre outros.