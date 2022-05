Depois de ter revelado que se juntou aos peregrinos que estão neste momento a caminho de Fátima, Ana Galvão decidiu fazer uma nova publicação no Instagram onde volta a falar deste desafio a que se propôs.

"Aí vamos nós caminho a Fátima. Estamos a 15km, mais ou menos seis horas a andar", começou por dizer, esta quinta-feira, 12 de maio, contando que passou a noite "num pavilhão partilhado com mais 150 peregrinos".

"Ao contrário do que se podia pensar (nunca dividi 'quarto' com tanta gente), adormeci a primeira do grupo e dormi que nem um bebé, mesmo com as iluminações do pavilhão todas ligadas e o barulho das pessoas (até aplausos, celebrações e crianças a brincar…) Mas apaguei, morta de cansaço e, isso foi extraordinário , com zero preocupações, apenas dormir", destacou.

"Alguém me acordou às 5h para começar a arrumar tudo e sair. O meu medo era não conseguir mexer um músculozinho que fosse, mas, nem sei como, estou como nova, sem um pingo de dores em lado algum (na verdade acho que teve a ver com uma pomada de cavalo, isto é verdade, existe, emprestada por um dos nossos comparsas de viagem)", relatou.

"Agora só falta a chegada e, quero muito testemunhar, perceber o que é essa 'sensação de chegada a Fátima'", rematou.

