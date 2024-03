Os tempos em que Ana Ferreira procurava o amor já terminaram. Agora, a vencedora do 'Love on Top', é uma mulher completa e ainda mais realizada ficará daqui a poucos meses, quando nascer o seu primeiro filho.

Ana anunciou nas redes sociais que está grávida, fruto do casamento com Davide Moura, e para isso partilhou uma fotografia de uma ecografia, bem como das primeiras roupas do bebé.

"Começa aqui, o melhor capítulo das nossas vidas", escreveu ainda a vencedora da edição de 2018 do reality show da TVI.