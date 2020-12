Ana Catharina, uma das finalistas do 'Big Brother 2020', perdeu o pai quando ainda estava na casa da Ericeira a lutar pela vitória do reality show da TVI. Este será o primeiro Natal sem a presença do progenitor e a ativista abriu o coração num emotivo desabafo sobre a tristeza com que vai viver esta quadra.

"Sempre achei que as festas de fim de ano eram momentos de reflexão e passei muitos natais sozinha no mato. Hoje continuo a achar que é um momento de reflexão. Mas e quando a solidão deixa de ser uma escolha? Quando quem amamos morre? Este é o primeiro Natal que vou passar sem o meu pai. E lembro que mesmo não estando juntos falávamos ao telefone e ficávamos horas a falar de como o Natal era comercial e o meu pai sempre me dizia que estava com saudades, para eu ir lá vê-lo. Hoje, escrevo com lágrimas nos olhos porque lembro que o seu telefone toca, mas ninguém vai atender, lembro que no Natal não vou ouvir a sua voz dizendo que apesar de tudo o Natal é sobre pessoas que amamos e no fim vai me fazer rir com uma das suas piadas. É, velho lobo do mar, não está fácil valsar essa dança", escreveu.

O texto acompanha duas memórias felizes de Ana Catharina com o pai na infância.

