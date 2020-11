Ana Catharina, ex-concorrente do 'Big Brother 2020', comunicou esta terça-feira aos seguidores que se vai afastar das redes sociais durante uma semana.

A ativista vai para um retiro e vai continuar a assegurar conteúdos na sua página de Instagram, mas não será a própria a publicá-los.

"Estou a ir para um retiro nas montanhas e retiro-me das redes sociais. Os meus conteúdos serão sempre publicados textos atualizados porque amo partilhá-los com vocês. Não serei eu que estarei à frente de tudo. Pode ser que haja algum direto, mas em princípio nada programado. Não estarei aqui até lançar meu curso de yoga dia 19 de novembro. As redes sociais têm-me feito mais mal que bem. Preciso de me conectar com a natureza, colocar os pés na terra, viver os lutos e dar o tempo que eu preciso para mim", escreveu.

Esta decisão surge na sequência de ter sido noticiado na imprensa nacional que Ana Catharina e Diogo Cunha terminaram o namoro. A ativista e o empresário conheceram-se na edição do 'BB2020', que chegou ao fim em agosto.

Leia Também: Ana Catharina reage a polémica. "Fiquei muito triste"