Recentemente, Ana Catharina viu o seu nome envolvido numa polémica em que o amigo e ex-agente Fábio Tabach acusa a brasileira de lhe dever dinheiro. Este diz que a ex-concorrente do 'Big Brother' não lhe pagou pelo trabalho prestado. Perante toda a agitação à volta do assunto, Ana Catharina esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira, no 'Você na TV', da TVI.

"Fiquei muito triste com as notícias que vi. O Fábio, primeiro que tudo, é um amigo meu", começou por reagir através de uma videochamada feita a partir do Porto, onde está neste momento.

"Quando entrei no programa, ele disse-me que estava lá para mim e que podia ajudar-me no que precisasse, que tinha ali um amigo. Sempre deixei claro que 'amigos, amigos, negócios à parte'. Disse sempre para fazermos um contrato, mas isso nunca existiu", explicou, referindo que apenas ficaram com um 'acordo' verbal.

Ana Catharina disse ainda que nunca "teve um trabalho, uma empresa interessada em si" e que "não há dívidas".

"O que acho que aconteceu é que haviam muitas expectativas. As pessoas olham para mim e acham que ganho rios de dinheiro porque tenho seguidores no Instagram, e isso é uma ilusão. E depois o que também acontece muito é que as pessoas dizem que te querem ajudar e no fundo elas querem é alguma coisa em troca. Isso na verdade não é ajuda", destacou.

