Ana Barbosa viveu na última quarta-feira um dia particularmente emotivo. A antiga concorrente do 'Big Brother 2021' regressou ao local onde descobriu que tinha cancro no útero, desta vez para fazer um exame que lhe diria se estaria ainda livre da doença.

As novidades "preciosas" não tardaram a chegar: "Estou limpa do meu cancro no útero! [...] Sinto-me renascida", contou através das redes sociais.

Apesar de feliz, Ana não conseguiu deixar de notar um comentário maldoso feito na sua partilha e ao qual fez questão de reagir.

"Então não é que acabei de apagar um comentário estúpido de um parvalhão, que não tem outro nome, que me diz assim: 'para que é que vens cantar vitória quando podes ter cancro noutros sítios'", relatou a vencedora do 'BB 2021'.

"Eu até me passo", reagiu ainda, visivelmente indignada com a postura do internauta.

