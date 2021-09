Foi durante uma conversa com António que Ana Barbosa decidiu abrir o coração e falar da relação complicada que teve com os pais, sobretudo com o pai, que morreu em 2009.

"O meu pai faleceu, graças a Deus. O meu pai destruiu a vida de muita gente. Já estava na Suíça, ele faleceu em 2009", começa por dizer de maneira muito franca.

"A minha mãe teve muitos problemas de saúde. Eu não aceitei a minha mãe ter ido embora, para mim ela abandonou-me. Foi complicado para mim, sempre tentei ser independente", acrescenta, notando que a determinada altura decidiu ir para a Suíça trabalhar, sem ter medo de pôr mãos à obra.

