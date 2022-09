Ana Barbosa venceu a edição do ano passado de 'Big Brother', mas parece que os primeiros dias do regresso do reality show não a conseguiram convencer.

Nas redes sociais, a antiga concorrente mostrou-se desagradada e não poupou nas críticas. "Queria mais diversão, jogo dinâmica... Está tudo muito parado. Se não forem as atividades do Big ninguém se mexe", começou por dizer.

"Não me venham com 'ainda é cedo'! Porque é agora, nesta semana, que começa tudo! Meus amores isto é um programa de televisão de entretenimento e... está a deixar muito a desejar", acrescentou.

Ana Barbosa não se ficou por aqui e deixou alguns conselhos. "Ninguém mais vai ver o BB se isto não der um up! Vocês têm que nos prender ao ecrã senão... Conselho: não esperem que seja o Big a fazer algo por vós! Sejam criativos", atirou.

Por fim, a ex-participante fez referência ao termo "tempestade", que foi utilizado para promover o programa. "Para tempestade só mesmo a que está lá fora, que não para de chover", terminou dizendo.

