Ana Arrebentinha compõe o leque de comentadores do 'Fora d'Horas', segmento de análise ao 'Big Brother', e esta quarta-feira mostrou não ter papas na língua ao comentar a vida amorosa de uma das concorrentes.

Na reta final do programa, a humorista afirmou que muitos concorrentes esquecem-se que estão neste formato e "pensam que estão no 'Love On Top'" à procura do amor.

Por sua vez, Marta Cardoso contrariou esta opinião. "Tens todo o direito em procurar o amor. Por exemplo, a Soraia está sempre com o radar ligado".

"A Soraia é o Tinder em pessoa", consentiu Ana Arrebentinha, referindo-se à popular aplicação de encontros.

Pode rever o comentário aqui.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' usa mesmo peruca. As fotos que confirmam