Esta quarta-feira, 16 de junho, tem um sabor especial para Ana Arrebentinha. A comediante e apresentadora da TVI sopra as velas pelo 28.º aniversário e assinalou a data de forma simbólica nas redes sociais.

Foi com palavras de Leonardo R. Pessoa que destacou a data, com um poema que afirma que "fazer anos nos dá coragem de materializar sonhos".

A caixa de comentários da publicação foi palco de várias mensagens de felicitações, nomeadamente da apresentadora Tânia Ribas de Oliveira.

Recorde-se que Ana Arrebentinha tornou-se conhecida do grande público através da comédia, mas no último ano tem estado presente sobretudo em televisão. A comediante foi uma das apostas da TVI, primeiro como comentadora do 'Big Brother' e mais recentemente como apresentadora do 'Somos Portugal'.

Leia Também: TVI comenta saída de José Lopes e Ana Arrebentinha do 'Somos Portugal'