A atriz Fernanda Serrano passou os últimos dias com o namorado, o preparador físico Ricardo Pereira, numa autocaravana. A artista, divorciada do ex-empresário Pedro Miguel Ramos desde 17 de junho de 2019, pegou no novo amor e rumou a sul para um fim de semana (muito) romântico que partilhou com os seguidores nas redes sociais. Apaixonada pelo treinador pessoal, a atriz, habitualmente discreta e reservada quanto à vida pessoal, mostrou, inclusivamente, uma fotografia da silhueta do casal a beijar-se.

"Hoje fiz o que queria ter feito há 25 anos atrás! Vim de fim de semana de autocaravana. Ver o pôr do sol em São Torpes e iniciar [um] percurso maravilha pela nossa costa vicentina! Custa pouco ser muito feliz", desabafa a artista de 46 anos, uma das protagonistas da telenovela "Amar demais", que acaba de estrear na TVI. Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos formalizaram o pedido de divórcio a 7 de maio de 2019, após 15 anos de casamento. No início de janeiro, a atriz viajou para São Tomé e Príncipe.

Foi nessa altura que foi, pela primeira vez, vista em público com o novo namorado. No regresso a Portugal, o casal ainda tentou fintar os jornalistas e os fotógrafos que os aguardavam no aeroporto mas, apesar da encenação levada a cabo, a artista foi apanhada a entrar para o carro do preparador físico. Em meados de agosto, a revista TV 7 Dias apanhou o casal em clima de romance numa praia no Algarve. Um mês depois, a atriz decidiu assumir, ainda que discretamente, a relação durante outra das escapadas a dois.