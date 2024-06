Os dias de Angie Costa são muito preenchidos. A influenciadora digital destacou alguns dos momentos por que passou ao longo desta semana através de uma amorosa partilha nas redes sociais.

Tratam-se de uma série de imagens nas quais surgem os dois filhos da youtuber: Martim, que completa três anos em agosto, e a pequena Alice, que nasceu em março deste ano.

Recorde-se que as crianças são fruto do relacionamento de Angie com Miguel Coimbra, membro dos D.A.M.A.

Poderá ver as imagens na galeria.

