O 'Big Brother' juntou-os mas, mesmo fora do programa, este amor não esmoreceu - pelo contrário. Bernardo Sousa voltou a mostrar que é um homem apaixonado e declarou-se novamente à namorada, Bruna Gomes.

A influenciadora brasileira partilhou uma foto onde mostra ao detalhe a maquilhagem do dia e, na caixa de comentários, Bernardo deixou a seguinte mensagem: "Amor da minha vida".

Esta observação do piloto valeu-lhe mais de 1300 gostos, com os fãs a ficarem encantados com as palavras em causa.

Leia Também: O convite (inesperado) de Katia Aveiro a Bernardo Sousa e Bruna Gomes