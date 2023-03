Flávio Furtado revelou em direto no 'Em Família' do passado sábado que não teria gosto em voltar a trabalhar com Lili Caneças e que considera a colega falsa.

As suas afirmações deram origem ao rumor de que teriam existido ameaças e trocas de acusações nos bastidores do programa da TVI, no qual a socialite também participa.

Flávio recorreu à sua conta oficial de Instagram para nas últimas horas negar as últimas notícias sobre o caso.

"Eu não arrasei ninguém, apenas dei a minha opinião. Os ânimos não aqueceram e não houve 'troca de acusações atrás das câmaras'. Mas é que não houve mesmo", garantiu o comentador.

