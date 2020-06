Apesar de gostar de bordadura, a mestra da oficina para onde Ana do Rosário Bento enviou Amália Rodrigues pouco ou nada lhe ensina, pelo que os progressos da jovem são modestos. A situação piora quando a responsável descobre que a futura cantora era um ás do ferro de engomar. A partir daí, não lhe dá mais nada para fazer a não ser roupa para passar. A fadista não se queixa mas a avó, quando descobre, fica furiosa e insta-a a sair.

5. Trabalhou numa fábrica de guloseimas

Depois de deixar o ateliê de bordadura, Amália Rodrigues vai trabalhar para uma fábrica de doces, perto de casa. Na unidade fabril, localizada na calçada da Pampulha, a futura artista descasca marmelos e embrulha rebuçados enquanto canta. As colegas elogiam-lhe a voz e, à medida que as horas vão passando, pedem-lhe mais cantigas. Além de ser desembaraçada, é também uma das mais despachadas. Há dias em que ganha 15 tostões.

6. Um dos irmãos agrediu-a por cantar na rua

Aos 16 anos, Amália Rodrigues e a irmã Celeste Rodrigues vão trabalhar para o quiosque de um conhecido do pai, no cais da Rocha de Conde de Óbidos. Além de bordados, vendem vinho e recordações e, mais tarde, fruta, por conta própria. Com o dinheiro que ganha, a fadista passa a ir regularmente ao cinema ver filmes musicais, cantando depois algumas das canções na rua. O irmão Vicente Rodrigues, envergonhado, chega a bater-lhe.

7. Estreou-se com um vestido amarelo às riscas verdes

Amália Rodrigues, que até então se apresentava como Amália Rebordão, estreou-se como fadista na casa de fados O Retiro da Severa em julho de 1939. Na véspera da primeira apresentação pública, a mulher de Jorge Soriano, o proprietário do espaço, foi com a intérprete de "Gaivota" e "Barco negro" às compras. A escolha recaiu num vestido de manga curta, amarelo às riscas verdes, com peitilho de renda e uma gola dourada.

8. Um dos seus fados mais conhecidos foi composto por um farmacêutico

A letra de "Foi Deus", um dos fados mais populares de Amália Rodrigues, foi composta por um farmacêutico de Reguengos de Monsaraz no Alentejo. Orgulhoso da composição, que lhe saiu da alma à mesa de um café local, Alberto Janes anuncia, pouco depois, aos amigos que se prepara para viajar até Lisboa para a oferecer à fadista. A maioria, incrédula, ri-se. Dias depois, toca-lhe à porta. Ela lê o poema e aceita gravar o fado.

9. Deixou os produtores da 20th Century Fox pendurados

Em 1952, Amália Rodrigues parte à conquista da América e triunfa em toda a linha. Alguns agentes propõem-lhe gravar em inglês canções de compositores como Cole Porter, George Gershwin e Samuel Barber. A fadista recusa. Em Hollywood, também são vários os produtores de cinema que a disputam. Os executivos da 20th Century Fox acenam-lhe com um contrato milionário. A artista regressa a Lisboa sem lhes dar resposta.

10. Fred Astaire impediu que se suicidasse

Em setembro de 1984, Amália Rodrigues, adoentada, mentaliza-se que um tumor maligno na cabeça é a causa de todas as suas maleitas. Para não viver em agonia e sofrimento e para não ser encontrada morta em casa, resolve meter-se num avião para ir acabar com a vida em Nova Iorque, nos EUA. Instala-se num hotel mas, antes de ingerir um frasco de comprimidos, decide ver um dos dois filmes de Fred Astaire que levou com ela.

No fim do primeiro, a fadista, que era uma grande admiradora do ator, bailarino, coreógrafo, cantor e apresentador de televisão norte-americano, decide ver o segundo, adiando a toma dos fármacos para o dia seguinte. Na manhã a seguir, quando acorda, desce à loja do hotel e compra mais filmes com Fred Astaire. À medida que os vai vendo, um atrás do outro, desiste da morte. Meses depois, descobre que o tumor, afinal, era benigno.