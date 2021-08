Alyssa Milano teve um acidente de carro depois de o tio ter sofrido um ataque cardíaco ao volante.

A atriz estava sentada no banco do passageiro enquanto o tio estava a conduzir em Los Angeles, na manhã de terça-feira, quando este teve um prolema de saúde e ficou inconsciente, informa o Entertainment Tonight, citando um comunicado da California Highway Patrol.

O tio da celebridade estava a dirigir um Ford SUV quando foi para a outra via, bateu noutro veículo e começou a ter "um possível ataque cardíaco". Sabe-se ainda que o tio de Alyssa Milano foi transportado para o hospital e que o marido da artista, David Bugliari, foi buscar a mesma ao local.

Entretanto, esta quarta-feira Alyssa partilhou uma mensagem nas redes sociais onde fala sobre o acidente e confirma que o tio sofreu "um sério ataque cardíaco".

"Agradeço às pessoas que pararam para nos ajudar. Nunca poderei agradecer o suficiente pelo cuidado e atenção que eles, juntamente com os primeiros socorros, médicos, enfermeiros e equipa do UCLA Medical Center deram a ele e a mim", acrescentou.

A atriz destacou ainda que o tio "é uma parte muito importante da família". "Ele está connosco todos os dias, passa tempo com os meus filhos e está presente em todas as partes significativas das nossas vidas. Ele ainda está no hospital e não temos a certeza se vai recuperar", partilhou, pedindo privacidade nesta fase difícil.

