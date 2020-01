O ano de 2020 desde os primeiros dias se adivinhou de grandes sucessos para Dolores Aveiro. No início do mês, a matriarca anunciou com grande entusiasmo aos fãs que se tornou a nova cara da MultiOpticas e não podia estar mais feliz enquanto embaixadora.

No âmbito dessa parceria, esta quarta-feira desenvolveu uma ação na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré Escolar da Ladeira, no Funchal, onde reside.

Como confidenciou nas redes sociais, a matriarca esteve com as crianças e o momento deixou-a "de coração cheio".

