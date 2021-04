Allison Janney ganhou dois Emmys pelo papel em 'Mom', mas na vida real nunca teve filhos. E não se arrepende de tal escolha de vida.

“Acho que se tivesse encontrado o homem certo na hora certa que iria querer ter filhos, provavelmente teria tido com o companheiro certo, porque nunca estive realmente confiante de que queria ter filhos,” começou por explicar a atriz, de 61 anos, no 'The Drew Barrymore Show', esta terça-feira.

No entanto, olhando para trás, acredita que tomou a decisão certa. “Prefiro arrepender-me de não ter filhos do que ter filhos e arrepender-me disso”, destacou. "Estou bem com isso", acrescentou.

Atualmente solteira, contou ainda: "Estou numa fase da minha vida em quero saber quem sou e o que quero. Adoraria encontrar alguém com quem partilhar a minha vida, mas se isso não acontecer, vou ficar bem na mesma".

