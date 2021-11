Alice Alves apresenta o programa 'Extra' do 'Big Brother', desafio que lhe trouxe diversas surpresas, umas mais agradáveis que outras, é caso para dizer. Durante uma conversa que teve com Manuel Luís Goucha esta quinta-feira, 25 de novembro, a apresentadora confessou que ficou surpreendida com as mensagens negativas que começou a receber nas redes sociais após ter assumido o desafio.

"Sou muito feliz naquilo que faço, e tenho essa sorte, mas o Manel sabe que é uma área em que às vezes tem alguns sapos difíceis de engolir", notou a comunicadora.

No que diz respeito ao meio da televisão em si, Alice notou que é necessário fazer "muita gestão de egos".

Quanto às redes sociais, sublinhou: "Já me incomodou mais, hoje em dia já não por um simples facto: não vejo. Mandam-me mensagens a falar mal e eu nem quero ver".

"Quando fiz a primeira semana 'Extras' foi terrível, fiquei chocada com as mensagens que estava a receber. Estava chocada: 'Como é que estas pessoas têm a lata de me estar a insultar'. (...) É me indiferente quem ganha, porque eu ganho o mesmo. Podem pôr uma galinha a ganhar. Para mim é tudo igual. Dizem que tenho comentadores favoritos e não", concluiu.

