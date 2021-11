Alice Alves esteve esta quinta-feira, 25 de novembro, à conversa com Manuel Luís Goucha onde recordou a sua infância e falou dos pais. Na altura em que começou a descrever como era a mãe, a apresentadora da TVI não conseguiu conter as lágrimas.

"A mãe é de uma generosidade gigante. É uma pessoa com uma história de vida muito difícil. Nunca conheceu a mãe, o pai morreu quando tinha 12 anos. Morava em Angola com a minha mãe, foi à caça com um amigo e morreu num acidente de carro ao voltar de jipe", relata.

"A minha mãe cresceu com uma madrasta, com meios irmãos e cresceu de uma forma difícil. Veio para Portugal. Fugiu a uma guerra com o padrinho, com o apoio da madrasta e dos meios irmãos. Lembra-se de ser miúda com panelas na cabeça a fugir no meio de tiros, no meio da guerra. Tem imagens violentas gravadas na cabeça. No meio disto conseguiu vir para Portugal, com uma frescura e leveza e não sei onde foi buscar forças", nota.

"Uma mulher forte, resiliente, que não desiste, muito exigente com ela própria e com os outros. Chegou cá, não lhe deram as equivalências dos estudos e ela disse 'não, nem que eu volte atrás'. E voltou a fazer tudo de novo. É uma pessoa incrível com uma capacidade de trabalho muito grande e isso vou buscar à minha mãe", completou.

