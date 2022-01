Alice Alves foi esta terça-feira convidada de Cláudio Ramos no 'Dois às 10' e não escapou a algumas perguntas do apresentador sobre a vida amorosa. Isto porque, recentemente, a apresentadora tornou público o namoro com o chef Carlos Afonso, conhecido do pequeno ecrã.

Alice conta que o namorado ia enviar-lhe um vídeo e acabou por publicá-lo nas Stories, o que lhe deixou a caixa de mensagens inundada de reações.

"Ele é muito querido e estamos muito bem", afirmou, acrescentando que "ainda não vivem juntos".

Rendido à história, Cláudio Ramos afirmou que nunca desconfiou do romance e que Carlos Afonso "é dos homens mais bonitos da geração dele".

