Alba Baptista tem estado longe de Portugal mas não esquece as suas raízes e aproveita todas as oportunidades para cá voltar. Foi isso que aconteceu no passado sábado, dia 25 de novembro, durante a gala GQ MOTY Awards 2023, na qual a atriz marcou presença.

O burburinho no espaço 8 Marvila, em Lisboa, fez com que a chegada de Alba fosse tudo menos discreta. Acompanhada do realizador Justin Amorim, amigo pessoal e realizador do filme 'Leviano', no qual participou em 2018, quando ainda tinha Portugal como primeira casa, a artista pouco falou e até aos jornalistas optou por nada dizer, deixando esta passagem pelo país sem declarações.

Para esta noite de gala, a atriz, de 26 anos, escolheu um curto vestido preto, de gola, e com um laço vistoso abaixo da cintura. Ainda assim, a roubar as atenções estava a aliança, sinal do compromisso firmado recentemente com o ator de Hollywood Chris Evans.

Alba e Chris casaram-se em setembro, numa cerimónia discreta em Boston, nos Estados Unidos da América. De acordo com a imprensa internacional, o casal veio depois até Portugal, para uma segunda cerimónia que contou com a família da portuguesa.

