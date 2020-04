Ali Wentworth está “melhorar” depois de confessar nas redes sociais que “nunca esteve tão doente”. A atriz foi uma das figuras pública a revelar que tinha sido infetada com Covid-19.

Após ter confessado no Instagram que não estava bem, agora o Page Six avança com a informação de que a mesma se encontra a recuperar e tem vivido melhores dias.

A comediante e atriz, de 55 anos, está de quarentena em casa, em Nova Iorque, onde vive com o marido, George Stephanopoulos, e as filhas.

Wentworth está isolada, sozinha, num quarta da casa para proteger a restante família. "A Ali está a recuperar", destacou uma fonte.

