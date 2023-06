Alexandre Frota, figura que em Portugal ficou conhecida após participar no reality show da TVI 'A Quinta das Celebridades', há mais de 18 anos, deu uma entrevista ao jornalista Leo Dias na qual recorda como é que foi parar à indústria de filmes pornográficos.

"Um dia estava em casa de um amigo meu e pensei: 'Não tenho carro, não tenho teto, não tenho um amigo para ligar, eu não tenho nada, o que é que vou fazer?'", lembra, notando que não tinha convites de nenhum canal para trabalhar à época.

"Pensei: 'o que é que mais gosto de fazer?'. É sexo. Vou procurar uma produtora de filmes pornográficos", relata.

Nessa altura, Alexandre foi então ter com um produtor exigindo como pagamento um apartamento e 500 mil reais (95 mil euros). As exigências foram aceites e iniciou-se, desta forma, a carreira do artista na indústria de filmes para adultos.

