Fátima Lopes recebeu Alexandra Ferreira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para uma entrevista inédita onde a ex-'Casa dos Segredos' falou pela primeira vez sobre a sua relação com José Pereira - ex-marido de Katia Aveiro.

O início de uma relação mantida em segredo

Alexandra era amiga de Katia e foi assim que conheceu José. Já depois do divórcio entre o empresário e a irmã de Cristiano Ronaldo, este contactou Alexandra e foi assim que começaram a falar.

"Quando pensamos assim: não vou falar porque é 'ex' de alguém com quem eu me dava bem, por respeito não quero falar... Quanto mais tentamos afastar, parece que mais as coisas vêm até nós", afirma, garantindo que tentou impedir o avançar da relação.

Evitavam aparecer em público para impedir críticas e comentários menos bons, mas estiveram juntos quase todas as semanas durante cinco meses. "Foi uma relação muito intensa", lembra a ex-'Casa dos Segredos'.

A gravidez inesperada

Durante um período em que estava a tomar antibióticos, Alexandra acabou por engravidar e foi aí que o sonho acabou. "A relação tornou-se pública e o comportamento dele começou a alterar, porque na mesma altura em que se descobriu a relação eu já estava grávida", conta.

José Pereira não aceitou a gravidez: "Ele queria que eu abortasse", revela Alexandra, sem conseguir conter as lágrimas. Uma atitude que esta justifica com a sua relação com a família Aveiro. "Ele não pode ter uma atitude por ele próprio, porque ele vai ter sempre aquela ligação com a família que tinha", explica.

Dois anos e meio depois, José Lopes ainda não conheceu o filho

Viveu sozinha a gravidez, que escolheu esconder de quase todos à sua volta. Quando Brian nasceu informou o ex-namorado, mas acabou por ficar sem resposta.

A pedido do tribunal, José Lopes foi obrigado a fazer testes de ADN para se perceber se seria, de facto, o pai do bebé. Os exames confirmaram a paternidade, mas não serviram sequer para que Brian ficasse com o nome do pai. Este não permitiu que tal acontecesse: "Ele é o pai do meu filho, mas não lhe deu o nome".

Dois anos e meio depois do nascimento de Brian, o menino continua sem conhecer o pai. "O pai nunca o conheceu", refere Alexandra, sem esconder a enorme tristeza que sente com toda esta situação.

Também a pensão de alimentos de Brian acabou por nunca ser recebida pela mãe. José Lopes não apresenta rendimentos declarados e não existem bens em seu nome. "Não tem nada em nome dele, não tem um rendimento mensal. Vive de ajudas familiares, segundo o tribunal", completa a ex-'Casa dos Segredos'.

