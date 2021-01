Depois de Sara Matos ter estado à frente do programa da SIC no sábado passado, desta vez a aposta do canal é com Alexandra Lencastre. A atriz vai ser a anfitriã do 'Estamos em Casa', amanhã, dia 30 de janeiro.

“Não sei se estou preparada”, disse Alexandra Lencastre a João Baião e Diana Chaves no ‘Casa Feliz’, esta sexta-feira, confessando estar nervosa para este novo desafio.

Sem revelar o nome do convidados, disse, na brincadeira: “Vai haver um pouco de tudo, menos o que não pode haver de manhã, que acho que é sexo, álcool e pancada".

Leia Também: Alexandra Lencastre apreensiva com o confinamento. "Socorro"