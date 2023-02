Alexandra Ferreira, uma das mais polémicas concorrentes do reality show da TVI 'Casa dos Segredos', esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'.

A personalidade relembrou a sua participação, já lá vão 11 anos.

"O ser frontal, com educação, era considerado ser vilã na altura. Dizer as coisas sem medo, sem ter problemas com o que as pessoas poderiam pensar, que eu sempre fui um pouco assim...", notou.

"Não tinha a noção que tinha tanto impacto no programa, que tinha sido tão escandalosa. Olho para trás e penso que tem sido um crescimento estável, não é uma coisa a pique. Hoje sou grata por ter entrado", faz ainda saber, mostrando-se sensibilizada com o carinho que ainda hoje recebe das pessoas.

Questionada se voltaria a entrar num reality show, Alexandra respondeu que não, sobretudo por causa do filho, Bryan, de seis anos.

Para além disso, apresentou outras razões: "O formato já não é igual. A única pessoa que teria como bom aniversário seria o Miguel, sempre admirei-o".

Entretanto atira 'farpas' a alguns dos concorrentes atuais de realitys: "As pessoas já não têm tanto respeito pela produção e pela Voz, isso é uma coisa assente, as pessoas cospem no prato onde comem. Não acho isso correto. Se não está bem, pega nas malas e vai embora".

Leia Também: Vánia Sá reage a escolha da TVI: "Fui despromovida"