Alessandra Ambrosio deu recentemente uma entrevista na qual revelou que uma carreira na moda nem sempre foi o seu sonho.

A supermodelo, de 43 anos, alcançou a fama quando se tornou um anjo da Victoria's Secret no início dos anos 2000 e passou a desfilar para diversas 'maisons', como Christian Dior, Armani ou Ralph Lauren

No entanto, afirmou que teria seguido um caminho muito diferente se a carreira na moda não tivesse tomado este rumo.

"Quando eu era mais jovem queria ser bióloga marinha e provavelmente era mesmo o que teria sido se não fosse modelo. Adoro o oceano. Acabei de voltar do Camboja e da Tailândia e adorei. A próxima viagem que quero fazer é à Índia. Estou intrigada com a cultura e nunca lá estive, então vou adorar explorar", contou à Us Weekly

