Felicidade a duplicar para o príncipe Ernst de Hannover e a sua ex-mulher, Chantal Hochuli!

Os dois filhos do ex-casal vão ser pais novamente este ano, segundo avança a revista Hola!.

Para Ernst August, herdeiro da Casa de Hannover, e a mulher, Ekaterina, este será o quarto filho em comum. Os dois já são pais de Elisabeth, de cinco anos, Güelf August, de quatro, e Eleonora, de dois.

Já no caso de Christian de Hannover e da mulher, Alexandra de Osma, o casal dará as boas-vindas ao terceiro filho, que se vem juntar aos irmãos mais velhos, os gémeos Nicolás e Sofia, de três anos.

De recordar que a relação entre o príncipe Ernst e o filho mais velho, Ernst Ausgut, não é das melhores, uma vez que pai e filho se desentenderam já em diversas ocasiões, nomeadamente no que diz respeito à administração dos bens da família.

O príncipe já se envolveu em diversos desacatos, tendo já sido detido mais do que uma vez por agressão. É casado com a princesa Carolina do Mónaco, de quem nunca se quis divorciar, apesar de estarem separados desde 2009.