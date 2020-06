Thiago Salvático deu origem a várias notícias na imprensa brasileira depois de ter colocado um processo em tribunal no qual pedia que a sua relação homoafetiva com Gugu Liberato fosse reconhecida. Segundo o jornalista Leo Dias, o chef de cozinha desistiu do processo.

A informação foi transmitida através de um comunicado:

"Prezados senhores, comunico que, em 28 de maio de 2020, desisti da ação de reconhecimento de união estável homoafetiva que movia contra os herdeiros legítimos e testamentários de Augusto Liberato. A desistência não significa que abri mão do direito ao reconhecimento da união estável que mantive com Augusto Liberato. No entanto, por razões de foro íntimo, prefiro não dar prosseguimento à ação neste momento. Atenciosamente, Thiago Salvatico".

Segundo Thiago, o seu relacionamento com o conhecido apresentador de televisão - que morreu em novembro do ano passado na sequência de um acidente doméstico, teve início em 2011. Desde então, os dois fizeram inúmeras viagens.

Leia Também: Alegado namorado de Gugu Liberato recorda relação com apresentador