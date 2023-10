Rebecca Loos acusou David Beckham de se ter feito de vítima quando falou do alegado caso que os dois tiveram no passado na série documental da Netflix, 'Beckham'.

"Percebo que ele tivesse uma imagem para preservar, mas retratou-se a si mesmo como vítima e está a fazer com que pareça mentirosa, como se tivesse inventado estas histórias", declarou a antiga assistente da estrela do futebol ao Daily Mail.

"Foi só 'coitadinho de mim'. Ele precisa de assumir a responsabilidade", defende.

Recorde-se que em 2004, Loos, de 46 anos, revelou numa polémica entrevista que ela e Beckham teriam tido um caso.

Na altura, David negou as acusações de traição e seguiu com a sua vida, no entanto, até reconquistar a confiança de Victoria Beckham, teve de percorrer um longo caminho.

"Sim, as histórias são horríveis, mas são verdadeiras. "Acho que uma coisa é manteres a tua vida privada. Outra é enganar o público", atirou ainda Rebecca.