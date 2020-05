Apesar de estar 'preso' em casa, o isolamento social não impediu Alec Baldwin de imitar novamente o presidente dos EUA, Donald Trump.

Em mais um 'Saturday Night Live', da NBC, o ator interpretou um dos discursos polémicos do presidente perante a pandemia da Covid-19. Recorde-se que Trump sugeriu aos norte-americanos que injetassem desinfetantes para tratarem o novo coronavírus.

Com um boné a imitar Donald Trump, Alec disse, na brincadeira, fingindo que estava a falar para uma turma de alunos finalistas: "Têm muita sorte por se estarem a licenciar nesta altura. Há muitos novos e interessantes empregos por aí, como segurança de supermercado, ladrão de encomendas, enfermeira amadora e... o carvão. Não se esqueçam do carvão, ele está no chão e vocês só têm de o cavar".

Mais à frente, Alec finge beber lixívia e acrescenta: "Acreditem em vocês mesmos e poderão alcançar aquilo que vocês quiserem. Olhem para mim. Cresci como filho de um simples homem abastado, dono de espeluncas, e tornei-me multimilionário, presidente e o principal especialista mundial em doenças infecciosas. Mantenham os maiores incompetentes à vossa volta, e assim serão sempre vocês quem brilha. Se não perceberem alguma coisa, digam que os outros é que são estúpidos. Nunca usem protetor solar e vivam cada dia das vossas vidas como se fosse o último porque nós vamos deixar esse vírus andar por aí à solta".

Veja o momento na íntegra:

