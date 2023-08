Depois de as acusações criminais terem sido retiradas, Alec Baldwin poderá voltar a ser chamado a tribunal pelo homicídio acidental da diretora de fotografia do filme 'Rush', Halyna Hutchins, segundo adianta um novo documento.

Um relatório forense obtido pela revista People esta terça-feira, dia 15, concluiu que o gatilho do revólver Colt .45 que continha balas reais deve ter sido premido "o suficiente" para causar o acidente.

"Embora Alec Baldwin negue repetidamente ter puxado o gatilho, dados os testes, descobertas e observações relatadas aqui, o gatilho teve que ser puxado ou pressionado o suficiente para libertar a bala", refere o relatório de armas de fogo dos especialistas Lucien Haag e Mike Haag, que foram contratados pelo Estado do Novo México.

De recordar que em outubro de 2021, Alec Baldwin estava a segurar a arma em questão no set do filme 'Rush', quando esta disparou, ferindo o argumentista Joel Souza e matando Halyna Hutchins, de 42 anos. O Ministério Público do condado de Santa Fé acusou o ator e produtor de homicídio involuntário.

