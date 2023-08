Hannah Gutierrez-Reed, do Arizona, renunciou ao direito de uma revisão das provas em tribunal, no processo onde é acusada de homicídio involuntário de Halyna Hutchins, em 2021, na rodagem do filme 'Rust'.

A armeira do filme também renunciou ao seu direito de ver revistas as suas acusações por um grande júri, noticiou a agência Associated Press (AP).

O advogado de defesa, Jason Bowles, descreveu a morte de Hutchins, em 21 de outubro de 2021, como um trágico acidente, sublinhando que Gutierrez-Reed não cometeu nenhum crime.

Gutierrez-Reed não apresentou nenhum recurso pelas acusações de homicídio involuntário e adulteração de provas.

Caso seja condenada, pode enfrentar até três anos de prisão.

O coordenador de segurança de 'Rust' e diretor assistente, David Halls, não contestou a acusação de manuseio inseguro de uma arma de fogo e recebeu uma sentença suspensa de seis meses de liberdade condicional.

Em abril, os procuradores retiraram as acusações contra Baldwin, que estava a apontar a arma na direção de Hutchins quando esta disparou, matando-a e ferindo o diretor Joel Souza.

Gutierrez-Reed é, por isso, o único réu que resta deste caso.

Baldwin referiu que a arma disparou acidentalmente depois de ter seguido as instruções para apontá-la para Hutchins, que estava atrás da câmara, frisando que apenas mexeu na culatra e não no gatilho.

Os procuradores reservaram o direito de apresentar novas acusações contra Baldwin e solicitaram testes adicionais de armas para investigar se a culatra da arma foi modificada intencionalmente.

Em março, a produtora do filme e as autoridades do Novo México chegaram a um acordo pelo qual a empresa pagaria uma multa de 100.000 dólares (cerca de 91 mil euros) por falhas de segurança nas filmagens verificadas na investigação dos factos.

A morte de Hutchins já levou a novas precauções de segurança na indústria cinematográfica.

As filmagens de 'Rust' foram retomadas em abril, no Montana, após um acordo com o marido da diretora de fotografia, Matthew Hutchins, que tornou produtor executivo.

